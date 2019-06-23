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Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş hayatını kaybetti

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş hayatını kaybetti

Batman Çayı kenarında suya bıraktıkları karpuzun peşinden giden ve akıntıya kapılıp kaybolan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Piknik yaparken yanlarında götürdükleri karpuzu soğutmak için Batman Çayı kenarına bırakan 3 kardeşten 13 yaşındaki Sinan Şanlı, suya kapılan karpuzu yakalamak isterken akıntıya kapıldı. Kardeşleri Sinan'ın akıntıya kapıldığını gören ikiz ağabeyler Serhat ve Ferhat Şanlı da suya atladı. 19 yaşındaki ikiz kardeşlerden Serhat akıntıya kapılarak kaybolurken, Ferhat Şanlı olay yerinden geçmekte olan bir çoban tarafından kurtarıldı. Suda kaybolan Sinan ve Serhat Şanlı kardeşlerin bulunması için çalışma başlatıldı. Diyarbakır'dan gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri yaptığı çalışmada iki kardeşin de cansız bedenine ulaştı. İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Olayla ilgili geniş çapta inceleme sürüyor.  

Osman Arslan-Hüseyin Sakar
 

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