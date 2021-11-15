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Akıntıya kapılan tatilci deniz bisikleti ile kurtarıldı

Akıntıya kapılan tatilci deniz bisikleti ile kurtarıldı
Akıntıya kapılan tatilci deniz bisikleti ile kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişi deniz bisikletiyle kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Akıntıya kapılan tatilci deniz bisikleti ile kurtarıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Kızkalesi sahilinde yaşandı. Denizde yüzen 2 tatilci iddiaya göre akıntıya kapılarak deniz içindeki kaleye doğru sürüklendi. Bir kişi iskeleye tutunarak kurtulurken, diğeri sürüklenmeye devam edip zor anlar yaşadı.

Olayı fark ederek harekete geçen sahildeki vatandaşlar deniz bisikleti ile akıntıya kapılan kişiye zamanında ulaşmayı başardı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan, ismi öğrenilemeyen tatilci olay yerine çağrılan 112 ekibi tarafından tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.

Bitkin düşen tatilcinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise başka bir tatilci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Hüseyin Yıldız
 

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