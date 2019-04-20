Akiş GYO'ya Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri ödülü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri, 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bir törenle sahiplerine teslim edildi. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), ‘Yatırım Ortaklığı' kategorisi ‘GYO Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri-2018' dalında ödüle layık görüldü. Şirket adına ödülü Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç'ın elinden aldı.

“2018'i başarılı bir şekilde tamamladık”

Ödül töreni sonrasında açıklamada bulunan Durusoy, ‘2018 özellikle perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamız sayesinde yılı başarıyla tamamladık. AVM'lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hızlandırdık. Şirketimizin yüzde 17,39'luk hissesi, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) da olduğu yabancı ve yerli kurumsal ve nitelikli yatırımcılara satıldı. Bu işlemle birlikte EBRD ilk kez Türkiye'de halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketine yatırım yaptı. Ayrıca yurtdışına açılma stratejimiz doğrultusunda, Londra'nın Aldgate bölgesinde geliştirilen bir lüks konut projesine ortak olarak önemli bir yatırıma imza attık. Bu gelişmeler portföy yapımıza olumlu yönde yansıdı. Sermaye piyasalarının en prestijli ödülü olan 4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri'yle bütün bu süreçleri başarıyla taçlandırmış olduk. Bu vesileyle başarımızda katkıları bulunan çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.