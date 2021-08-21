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Akka'da gözaltındaki Filistinlilere destek yürüyüşü

Akka'da gözaltındaki Filistinlilere destek yürüyüşü
Akka'da gözaltındaki Filistinlilere destek yürüyüşü

Filistinliler, Mayıs ayında Kudüs ve Gazze’ye destek gösterilerinde gözaltına alınanlara destek için İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde yürüyüş düzenledi.

Akka’da gözaltındaki Filistinlilere destek yürüyüşü - Tıkla İzle

Filistinliler, geçtiğimiz Mayıs ayında Kudüs ve Gazze'ye destek gösterilerinde gözaltına alınanlara destek gösterisi gerçekleştirdi. Yürüyüş, İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde Akka Tutukluları Takip Gençlik Komitesi tarafından "Akka, çocuklarını terk etmeyecek" sloganıyla düzenlendi. Göstericiler, gözaltına alınan Filistinlilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, Al-Jazzar Camii'nden limana kadar yürüdü.

İsrailli yetkililer, Akka'da yaklaşık 200 Filistinli genci gözaltına almıştı. Gözaltına alınanların çoğu geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılırken, Tutukluları Savunma Gençlik Komitesi'nin verilerine göre 30 Filistinli halen gözaltında bulunuyor.

Muhammed Rabah
 

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