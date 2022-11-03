Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 10 milyon liralık sosyal proje desteği

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile yapılan görüşmede, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, huzurevi inşaatının finansmanına ilişkin bağış sertifikasını teslim etti. Bağış yapılan tutarla, binanın tasarım, inşaat ve teknik ekipman maliyetleri tamamen karşılanacak. Ayrıca, şehir parkının spor malzemeleri, oyun alanı ve aile alanları ile donatılması da planlanıyor.

Akkuyu NGS inşaatında çalışanların büyük bir bölümünün yaşadığı Silifke'nin Belediye Başkanı Sadık Altunok'a da spor sahası inşası ve yerel spor kulübüne destek için sertifika takdim edildi. Bu sayede gençlerin Silifke bölgesindeki sosyal yaşama katılımının artması ve inşası devam eden Akkuyu NGS'nin uzmanları ve bölge sakinleri arasında sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi planlanıyor.

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye şükranlarını dile getirerek şunları söyledi, “Önümüzdeki yıl cumhuriyetimizin 100. yılı ve biz bu önemli tarihi geniş çaplı etkinliklerle kutlamayı planlıyoruz. Bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Bizim için bilhassa önemli olan, bölge sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olan sosyal projelerdir. Akkuyu Nükleer A.Ş., yıllardır bizim komşumuz sayılır ve şirketle yaptığımız verimli iş birliğinden çok memnunuz. Tüm Gülnar sakinleri adına şirket yönetimine en içten şükranlarımı sunuyorum.”

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Silifke büyüyor, gelişiyor ve tabii ki biz altyapı projelerine özel önem veriyoruz. Şehrimizi daha modern ve rahat yaşanabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çok sayıda spor ve eğitim tesisi inşa etmeyi planlıyoruz. Hem kendi kaynaklarımızla hem de bu tür hayırsever projelerin gerçekleştirilmesiyle kentsel planlamanın iyileştirilmesi için büyük ölçekli çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizdeki sosyal alanlara destek verdiği için Akkuyu Nükleer'e içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise Akkuyu NGS inşaat bölgesine yapılan katkılar hakkında şunları söyledi;

“Devam eden büyük ölçekli inşaat, bölgeye işçi ve uzman akışına katkıda bulunuyor. Bu, sosyal altyapı üzerindeki yükü artırıyor. Belediyelerle sürekli yakın temas halinde olarak, desteğimizin en etkili olacağı alanları birlikte belirliyoruz. Yerel yönetimlerle olan etkileşimimiz sonucunda ilçe sakinlerinin yaşamlarının daha rahat olacağını umuyoruz. Her zaman işbirliğine, sosyal açıdan önemli girişimlerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine açığız.”

Bölgeye bağış yapılmasına yönelik Akkuyu Nükleer programı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde uygulanıyor. Program, Mersin sakinleri ile Akkuyu NGS inşaat projesinin katılımcıları arasındaki sosyal etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

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