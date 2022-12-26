Akkuyu Nükleer Güç Santralinde açık reaktöre su verme işlemine başlandı

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasily Korelsky Türkiye Satranç Federasyonu ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliği ile düzenlenen Rosatom Mersin Bölge satranç turnuvasında dereceye ve eleme turlarına giren finalde yarışan 36 çocuk ve aileleri için Akkuyu Nükleer Güç Santralini gezdirdi.

Akkuyu'da şu an itibarıyla saha topoloji çalışmaları tamamlanırken, “Doğu”, “Kuzey” ve “Güney” drenaj kanallarının inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Akkuyu NGS'nin üç güç ünitesinin inşaat ve montaj işlerinin eş zamanlı olarak yürütüldüğü, 1. güç ünitesinde reaktör binası ve makine odasının temel plakaları için beton dökme işlemi tamamlandığı , kor tutucunun kurulduğu ve iç koruma kabuğunun altı katmanın monte edildiği bildirildi. Reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompaları tasarlanan konumuna yerleştirilirken, reaktör soğutma boru hattının kaynak işlerinin tamamlandığı, basınçlandırıcının montajının yapıldığı, iç koruma kabı altıncı katman kurulumu tamamlandığı, türbin bölümünde köprülü vinç kurulduğu da kaydedildi.

2. güç ünitesinde kor tutucunun monte edildiği, reaktör binasının ve türbin odasının temel plakalarının betonlanmasının tamamlandığı, iç koruma kabuğunun üç katmanının monte edildiği, reaktör basınç kabının montajının tamamlandığı, reaktör kovanının kaplama işleri yapıldığı, 3. güç ünitesinin inşaat alanında reaktör bölümünün ve türbin binasının temel plakalarına güçlendirme yapıldığı, türbin binasının ve reaktör bölümünün temeline beton döküldüğü, kor tutucunun montajının tamamlandığı, ikinci aşama iç kaplama işlerinin yapıldığı da ifade edilirken, 4. güç ünitesinin inşaat alanında, ünitenin ana tesislerinin inşası için temel çukuru açma çalışmaları tamamlandığı, türbin binası ve reaktör binası temelinde beton işlerinin devam edildiği belirtildi.

"Şu an birinci ünitede çok önemli bir aşamadayız"

Nükleer Güç Santralinin inşaat sahasında yapılan çalışmalar Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Assystem şirketi ile Türk Loydu gibi bağımsız yapı denetim kuruluşlarının sürekli gözetimi altında, tüm Türk, Rus ve uluslararası kalite ve güvenlik gerekliliklerine uygun olarak yürütüldüğünü belirten Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, “Biz şu an birinci ünitede çok önemli bir aşamadayız. Açık reaktöre su verme işlemine başlamış olduk. Bu da bizim önümüzdeki yıl içerisinde sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak ve devreye alma çalışmalarına başlamış olacağız. Önümüzdeki sene içerisinde yine birinci ünitenin türbin divasında önümüzdeki yıl başlayacak olan ana ekipmanın kurulumuna hazırlık çalışmaları yapılıyor. İkinci ünitede önümüzdeki yıl içerisinde ana reaktör binasında ana ekipmanların ve ana teknolojik ekipmanların kurulumu tamamlanacaktır. Sırasıyla üçüncü ünitede önümüzdeki yıl içerisinde reaktör basınç kabı kurulacaktır. Dördüncü ünitede ise kor tutucu dediğimiz ekipmanın kurulumu tamamlanacaktır ve hepimizin çok heyecanla beklediği bir etkinlik yıl olacaktır. Bu da önümüzdeki 2023 yıl içerisisin de gerçekleştirilecektir. O da gazı nükleer yakıtının sahaya getirilmesi görebileceği gibi olacaktır. Bütün santralde bütün bina ayrıca tesislerin yapımı ve kurulumu çok aktif bir şekilde devam etmektedir. Biz bu gün santralde var olan ve santral devrede iken hizmete açılacak olan 560 tane bina ve tesis kurmaktayız. Şu anda vurgulamak istiyorum ki bu yıl içerisinde dördüncü güç ünitesinin inşaatına başlandıktan sonra bizim Akkuyu Nükleer güç Santrali sahası dünyada en büyük Nükleer güç santrali haline gelmiş olacaktır” dedi.

Murat Şengi

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