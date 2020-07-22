Akkuyu'nun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri kolektörlerinin saha yolculuğu başladı

Rosatom'un grup şirketlerinden Atomenergomash'ın makina bölümünün bir parçası olan AEM Teknoloji'nin Petrozavodsk Şubesi tarafından Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinin ilk buhar jeneratörüne ait iki kolektörün sahaya sevkiyatları için yolculuk başladı. Buhar jeneratörünün ayrılmaz bir parçası olan kolektör, birinci güvenlik sınıfı ekipmanları arasında yer alıyor.

Bir güç ünitesinde teslimat kapsamında her bir buhar jeneratöründe iki olmak üzere 8 kolektör gövdesi yer alıyor. Toplam yüksekliği 5 metreden, çapı ise bir metreden fazla olan kolektörler, reaktörün birinci ve ikinci devrelerinin soğutucuları arasındaki ısı değişimini gerçekleştiriyor.

Üretim sürecinde, dövme metal çubuklar mekanik işleme tabi tutuluyor, iç yüzeye paslanmayı önleyici antikorozif plakaj uygulanıyor. Gövde parçalarının kaynağı yapılıyor ve ısıl işlem gerçekleştiriliyor.

Bir kolektörün kaynak ve yüzey kaplama işlemi yapılırken 2 tondan fazla kaynak malzemesi tüketiliyor. Üretimi tamamlanmış bir kolektörün ağırlığı ise 16 tonu aşıyor. Ürün imalatı yapılırken her aşamasında, görsel ölçüm ve ultrasonik test, radyografi ve renk denetimi de dahil olmak üzere kalite kontrolü gerçekleştiriliyor.