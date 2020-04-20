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AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor

AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor
AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor

Yeni Atatürk Kültür Merkezi projesi kapsamında yapımına başlanan AKM binası yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Taksim'de yükselmeye devam ediyor. Havadan görüntülenen alanda AKM'nin inşaatının büyük oranda tamamlandığı görünüyor.

AKM inşaatında koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor - Tıkla İzle

 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryumun net şekilde ortaya çıktığı gözlemlendi. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor. Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi. Ayrıca inşaatın 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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