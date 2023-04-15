AKM'de yangın: Çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi

Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephesinde yapılan çalışmalar esnasında bir anda izolasyon malzemesi alev aldı. Dumanların yükselmesi sonrası çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın söndürüldü.

Yunus Emre Şeker

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