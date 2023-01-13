Akmerkez Tasarım Pazarı başladı

Akmerkez, Tasarım Pazarı kapsamında özel markaları alışveriş tutkunları ile buluşturmaya hazırlanıyor. 13-18 Ocak tarihleri arasında AVM'nin etkinlik alanında gerçekleştirilecek Tasarım Pazarı'nda sevilen butiklerin ve yerel üreticilerin en özel tasarım ürünleri misafirlerin beğenisine sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre, takıdan çantaya, aksesuardan giyim ve kişisel bakıma birçok kategorideki ürünün alışveriş severlerle buluşacağı Tasarım Pazarı'nda sevilen takılarıyla Hafkha, trend gümüş takılarıyla Burcu Bor, doğal taş ve konsept takılarıyla Official Mie; beğenilen tasarım takılarıyla Jude Jewelery yer alacak. Ayrıca rahat ve şık çantalarıyla İz Bag, en özel çocuk kıyafetleriyle Miniliq; trend ev dekorasyonu ürünleriyle Amourdelin, sezonun en yeni taç ve tokalarıyla Touch by Aishe, seramik abajur ve tablolarıyla Lamia Feris ve doğal kozmetik ve bakım ürünleriyle Simya Evi de Tasarım Pazarı'nda misafirlerle buluşacak.

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