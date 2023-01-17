AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerine kadar fırtına 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

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