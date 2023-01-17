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AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerine kadar fırtına 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

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