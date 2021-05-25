Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı. Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Şansever

