Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Kadir ilçesine bağlı Karakütük köyü Poluçlar Mahallesinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahla vurulan Ahmet P. olay yerinde hayatını kaybetti, kız kardeşi İlay P.(53) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken köyde başka bir olay çıkması ihtimaline karşı da geniş güvenlik tedbiri aldı.

Bir kişinin öldüğü bir kişinde ağır yaralandığı olayla ile bazı şüphelilerin yakalandığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Selçuk Şavran



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