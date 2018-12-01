İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2’sinin durumu ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Turgutlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olayın şüphelisi C.T. isimli şahıs aralarında husumet bulunan şahıslarla hastane bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Olayda ikisi hastane bahçesinde olmak üzere iki gruptan S.A., Ş.S., C.Ç., Ü.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ekipler, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

İlker Uyar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.