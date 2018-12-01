Akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, Turgutlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olayın şüphelisi C.T. isimli şahıs aralarında husumet bulunan şahıslarla hastane bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Olayda ikisi hastane bahçesinde olmak üzere iki gruptan S.A., Ş.S., C.Ç., Ü.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekipler, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlker Uyar

