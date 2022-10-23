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Akrabaları kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

Akrabaları kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar
Akrabaları kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akrabaları, misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldırdı. Hırsızları yakalayan polis, çalınan altın ve paraları sahibine teslim etti.

Akrabaları kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda R.B. (56) isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. M.Ç., planlarına E.Y.'nin Diyarbakır'dan tanıdığı ‘Bezo' lakaplı L.Ç.'yi de dahil etti. M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo' lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı.

M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.'yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.'ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

Halil Dağ - Erdi Kuru
 

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