Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti

Olay, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Ballık kırsal mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Meryem K., Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evinin bahçesinde oyun oynarken akrep sokması sonucu zehirlendi. Çocuğun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören anne ve babası 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zehirlenen çocuğu Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. 2 gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi Ballık kırsal mahallesinde defnedildi.

Ahmet Demir - Mahmut Genç - Metin Faruk Tamer

