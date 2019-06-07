İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti

Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti
Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti

Yavuzeli'nde 6 yaşındaki kız çocuğunu evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada akrep soktu. Zehirlenen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Ballık kırsal mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Meryem K., Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evinin bahçesinde oyun oynarken akrep sokması sonucu zehirlendi. Çocuğun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören anne ve babası 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zehirlenen çocuğu Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. 2 gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Küçük kızın cenazesi Ballık kırsal mahallesinde defnedildi.  

Ahmet Demir - Mahmut Genç - Metin Faruk Tamer
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.