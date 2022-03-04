İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akrep Nalan evinde ölü bulundu

Akrep Nalan evinde ölü bulundu
Akrep Nalan evinde ölü bulundu

“Akrep Nalan” olarak tanınan şarkıcı ve oyuncu Füsun Nalan Açın (67) Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulundu.

Akrep Nalan evinde ölü bulundu - Tıkla İzle

Bir döneme damgasını vuran, Hayat Bilgisi dizinde Fidan Hoca karakteri ile hafızalarda yer edinen “Akrep Nalan” lakaplı Füsun Nalan Açın (67) Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu. Bakıcısının Akrep Nalan'ı hareketsiz bir şekilde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Akrep Nalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akrep Nalan'ın ölümü sevenlerini ve komşularını yasa boğdu. Akrep Nalan'ın bir süre önce hastanede tedavi gördüğü ve solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiği düşünülüyor.



Eren Ayhan - Hamdi Yörür
 

İLGİLİ HABER
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.