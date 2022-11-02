Akrep sokan çocuk 7 kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Anhembi kentinde yaşayan 7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa, 23 Ekim Pazar günü ailesiyle birlikte tatile gitmek için ayakkabılarını giydiği sırada dünyadaki en tehlikeli akreplerden biri olan 'sarı akrep' tarafından sokuldu. Durumu fark ederek oğlunun yanına giden anne Angelita Proença Furtado, "Ayakkabısını giyer giymez büyük bir acıyla çığlık attı. Etrafa bakındıktan sonra onu neyin soktuğunu bulamadık. Fakat bacağı kızarmaya başladı ve acısının artığını belirtti" dedi.

Yaklaşık 5 dakika sonra, eşi Eraldo Barbosa ile evde çocuklarını sokan sarı akrebi gördüklerini ifade eden anne, çocuklarını panzehir bulunabileceğini düşündükleri bir hastaneye götürdü. Pediatri servisinde tedavisine başlanılan küçük çocuk o esnada 4 kez kalp krizi geçirdi. Ertesi gün, kendine gelen ve annesiyle konuşan Barbosa'nın durumu daha sonra ağırlaştı. 3 kez daha kalp krizi geçiren çocuk, 25 Ekim Salı günü hayatını kaybetti.

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