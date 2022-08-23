Aksa Akrilik desteğiyle yeni ihracat başarısı

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik ile İTÜ Arı Teknokent'in desteklediği Porima girişimi, ihracatta çıtayı yükseltti. 2018'den bu yana Yalova'da üç boyutlu yazıcı filamenti üreten şirket, dünyanın bu alandaki en büyük pazarı olan ABD'nin ardından Avrupa ve Orta Doğu'ya da ihracat yapmaya başladı. Serhat Oran ve Kadri Karadeniz isimli iki genç mühendis tarafından kurulan şirket sayesinde Yalova'dan Amerika, İsviçre, İngiltere, İsrail, Filistin, Azerbaycan ve KKTC'ye termoplastik yarı mamul ihracatı gerçekleşecek.

Üretim kapasitesini 2 kat artırıyor

Porima Kurucu Ortağı ve CEO'su Serhat Oran, yerli üretim filamentleri küresel pazarın tamamına ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Bu kapsamda Amerika, İngiltere ve Azerbaycan'daki yeni bayilik anlaşmalarının önemine değinen Oran, “2022'deki yeni iş birliklerimiz sayesinde önümüzdeki dönemde ihracatta ciddi ölçeklere ulaşmayı planlıyoruz. Amerika'dan sonra Avrupa ve Ortadoğu gibi büyük pazarlara ihracata başlamak gurur verici. İç piyasada yüzde 40'lık hakimiyetimiz bulunuyor. Yerli üretimimiz ile dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlarken kapasitemizi de 2 katına çıkarıp dünya filament pazarındaki güçlü oyunculardan olmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yenilikçi ve sürdürülebilir girişimleri destekliyoruz”

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, ihracattaki yeni başarılarından dolayı şirketi kutladı. Taş, Girişimciliğe Değer projesi kapsamında Porima gibi yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren girişimleri desteklediklerini belirterek, “Porima, projemiz dahilinde ilk yatırımı yaptığımız şirket. Üç boyutlu yazıcılarda yerli kartuş dönemini başlatıp ABD, Avrupa ve Orta Doğu gibi pazarlara ihracat gerçekleştiren böylesi değerli ve başarılı bir start up'a katkı sağlamaktan mutluyuz. Aksa Akrilik olarak genç girişimcilere maddi destek ve mentorluk sunmaya devam edeceğiz” dedi.