Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada yer aldı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, İstanbul Sanayi Odası'nın “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasında geçen seneye göre 8 basamak yükselerek 42. sıraya çıktı. Şirket, 2020'de gerçekleştirdiği 4 milyar 158 milyon 855 bin 136 TL'lik üretimden net satış rakamını 2021'de 9 milyar 44 milyon 760 bin 813 TL'ye yükseltti. Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstikrarlı ve sürdürülebilir büyüme politikamız doğrultusunda 2021'i önemli bir başarı ivmesiyle kapattık. Türkiye ve Yalova'ya ekonomi, ihracat ve istihdamda sağladığımız katkılara, bu yıl da finansal sürdürülebilirliğimizi koruyarak devam edeceğiz. Başarımızda emeği geçen ve bize değer katan Aksa ailesinin her bir ferdini kutluyorum” dedi.