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Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin 'Mahrem İmamları'na yönelik düzenlenen operasyonda 8 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin polis okulları kız öğrenci yapılanmasında 'Mahrem İmamlık' yaptığı tespit edilen 15 kadın hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Aksaray merkezli Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Malatya, Gaziantep, Niğde, Samsun, Adıyaman, İstanbul, Denizli ve Kayseri'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 kadın gözaltına alınırken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yasin Can
 

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