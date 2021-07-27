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Aksaray'a şehit ateşi düştü

Aksaray'a şehit ateşi düştü
Aksaray'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgülü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer’in Aksaray’ın Ihlara beldesindeki baba evine şehadet haberi ulaştı.

Aksaray’a şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 2. Komando Taburu 7. Hudut Alay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer (24), Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit düştü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in Aksaray'ın Ihlara beldesindeki baba evine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince acı haber verilirken, şehidin anne ve babası güçlükle ayakta durabildi. Türk bayrağının asıldığı evde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Acı haberin ardından fenalık geçiren şehit annesi Aybeniz Güçlüer (45) ve şehit babası Mustafa Güçlüer olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Acı haberi alan şehidin yakınları baba evine gelirken şehidin anneannesi Haticeana Aydın (73), “Düğününe mi geldi bu millet Sergen, hayırlı olsun demeye mi geldiler” diye ağıtlar yaktı. Şehidin cenazesinin yarın Aksaray'a gelmesi bekleniyor.

Yavuz Akkan - Yasin Can
 

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