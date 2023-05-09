Aksaray'da 110 aranan şahıs yakalandı: 57 tutuklama

Aksaray'da suç ve suçlulara geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nisan ayında yaptığı denetim, uygulama ve operasyonlarda 759 şahıs hakkında işlem yaptı. Yapılan çalışmalarda 110 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 43'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. 20 bin 335 şahsın GBT sorgusundan geçirildiği çalışmalarda muhtelif suçlara karışan 14 şahısta çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 2 bin aracın kontrol edildiği çalışmalarda, 6 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 7 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 33 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 46,21 gram metamfetamin maddesi, 36,12 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 gram eroin maddesi, 5 adet extacy ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Yasin Can

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