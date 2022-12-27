Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Şair Kuddusi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesinden Küçük Bölcek Mahallesine seyreden Ramazan Ç. (52) idaresindeki 68 HL 421 plakalı Opel marka otomobil aynı istikamette seyreden Zeynel Abidin B. (25) yönetimindeki 68 EV 146 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Faruk T. (43) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.