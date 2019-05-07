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Aksaray'da 3 gün önce kurulan trafonun kablolarını çaldılar

Aksaray'da 3 gün önce kurulan trafonun kablolarını çaldılar
Aksaray'da 3 gün önce kurulan trafonun kablolarını çaldılar

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde 3 gün önce kurulan elektrik trafosunun kabloları çalındı.

 Olay, Sultanhanı ilçesi Konya yolu üzeri eski kantar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ayhan'a ait tarlada 3 gün önce kurulan elektrik trafosunun kablolarını kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Trafoyu daha 3-4 gün önce kurdurduğunu belirten Mehmet Ayhan, “Tarlamıza geçtiğimiz hafta yeni trafo direği diktirerek trafo kurdurdum. Hafta sonu ise kuyu ve trafonun çimentosunu atmıştık. Daha çimentosu bile tam kurumadan dün gelip trafonun kablolarını kesip çalmışlar Trafoya geldiğimde gördüklerim karşısında şok oldum. Daha 3 gün önce döşetmiştim kabloları. Trafonun çimentosu bile daha tam kurumamıştı. Daha ilk sulamayı bile yapmadan bizleri zarara soktular. Emniyet müdürlüğüne bilgi verdim. Ana yola 100 metre mesafede nasıl buna cesaret edebiliyorlar? Tarlamızın başında nöbet mi tutalım” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Yasin Can
 

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