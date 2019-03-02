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Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu
Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Aksaray’da kimliği belirsiz 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 14 kurşun isabet eden polis memuru hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir dolandırıcılık olayıyla ilgili şüpheliler Meryem Ş. ve Orkide E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından tutuklanan Orkide E.'nin Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan eşi Yasin E., tutuklanan eşini cezaevinden kurtarmak için girişimlerde bulunmak üzere dolandırılan şahıslarla buluşarak görüşmek istedi.

Aksaray-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde randevulaşan polis memuru Yasin E., erkenden gelerek tesiste beklemeye başladı. Bir süre sonra tesise gelen dolandırıldığı iddia edilen ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu. Bacağına 9, dirseğine 1, kasığına 2 ve kalçasına 2 kurşun olmak üzere vücuduna 14 kurşun isabet eden polis memuru Yasin E. ağır yaralandı.

Yasin E.'yi yaralayan 3 şüpheli geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı polis memurunu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kayıplara karışan 3 şüphelinin peşine düştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Yasin Can


 

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