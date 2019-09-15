İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da 381 adet tarihi eser ele geçirildi: 5 gözaltı

Aksaray'da 381 adet tarihi eser ele geçirildi: 5 gözaltı
Aksaray'da 381 adet tarihi eser ele geçirildi: 5 gözaltı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 381 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Nevşehir karayolunda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 59 UR 523 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Barbaros Ç.'nin (36) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan geniş çaplı aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş sikke ve yüzük gibi 381 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ve Ramazan D. (40), Koray K. (39), İsmail Ç. (35), Bayram Ş. (32) gözaltına alındı. Şüpheliler, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Yasin Can
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.