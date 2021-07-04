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Aksaray'da 4 katlı apartmanın terasında yangın paniği

Aksaray'da 4 katlı apartmanın terasında yangın paniği
Aksaray'da 4 katlı apartmanın terasında yangın paniği

Aksaray'da 4 katlı binanın terasında çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Aksaray’da 4 katlı apartmanın terasında yangın paniği - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesi'nde bulunan 4 katlı Nazmiye Hatun Apartmanı'nın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının tek odalı dairenin çatısına sıçramasıyla dumanların arttığını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binanın her ihtimale karşı tahliye edilmesiyle dışarıya çıkan apartman sakinleri paniğe kapılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye erlerinin yaptığı söndürme çalışmasının ardından terasta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yavuz Akkan - Yasin Can
 

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