Aksaray'da 5 katlı apartmanda korkutan yangın

Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi Bankaevleri Sitesi A Blokta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli kadına ait 5. kattaki dairede bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Apartmandan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın müdahale etti. Hem yangın merdiveni ile hem de dairenin kapısını kırarak içeri girerek yangına müdahale eden ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yatak odasında çıktığı belirlenen yangında evde kimsenin olmadığı bildirilmesi üzerine herkes rahat bir nefes alırken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı. Büyük çapta hasarın oluştuğu daire kullanılmaz hale geldi.

Yasin Can

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