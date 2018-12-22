Aksaray'da 6 katlı apartmanda yangın paniği

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi 2443 Sokak'ta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı'nda yaşandı. Apartmanın bodrum katında bulunan ana elektrik panosu henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından bodrumdan binanın en üst katına kadar çıkan kablolar tamamen alev aldı. Çıkan yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri bir yandan yangına müdahale etti, diğer yandan da itfaiye merdiveni ile 6'ıncı katta mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan dumandan etkilenen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiyenin 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü. Yangın dolayısıyla binaya uzun süre elektrik verilemeyeceği öğrenilirken, yangının çıkış sebebi hakkında araştırma başlatıldı.

Yasin Can

