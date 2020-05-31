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Aksaray'da arabada sinema keyfi

Aksaray'da arabada sinema keyfi
Aksaray'da arabada sinema keyfi

Aksaray'da düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği ilk gününde yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran araçlar içerisinde vatandaşlar 'Müslüm' filmini izledi.

Aksaray'da arabada sinema keyfi - Tıkla İzle

Aksaray Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla 'Arabalı Sinema Günleri' etkinliği düzenlendi. Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan Otogar içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar, kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Müslüm filmini izledi. Aksaray Belediyesi, etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara lokma, patlamış mısır, su ve çay ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, “Çok kıymetli hemşehrilerim, Arabalı Sinema Günleri etkinliğinin bugün başlangıcını yapıyoruz. Görüyoruz ki çok büyük rağbet, ilgi ve istek var. Bizler de memnun olduk. Bundan sonra yapacağımız bu organizasyonlarımıza referans oluşturuyor. İyi seyirler diliyorum” dedi.

Başkan Dinçer, etkinliğe katılan vatandaşlar arasında çekiliş gerçekleştirerek bisiklet hediye etti. Çekilişi kazanan diğer talihlilere de çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yasin Can
 

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