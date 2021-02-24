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Aksaray'da çiftçilerin umudu bahar yağmurları oldu

Aksaray'da çiftçilerin umudu bahar yağmurları oldu
Aksaray'da çiftçilerin umudu bahar yağmurları oldu

Tarım ve hayvancılığın loğun olarak işlendiği Aksaray’da çiftçiler her ne kadar tarım arazilerinin karla kaplanmasına rağmen genel olarak yağışların azlığı nedeniyle umutlarını bahar yağmurlarına bıraktı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve son yıllarda üreticilerin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Aksaray'da geçtiğimiz hafta etkisini gösteren kar yağışı tarım arazilerini beyaza bürüdü. Üreticiler tarafından “Beyaz Altın” olarak nitelendirilen ve tarım arazilerini örterek yorgan vazifesi gören karın yeterli miktarda olmaması çiftçileri umutsuzluğa sürükledi. Üreticilerin dört gözle kar yağışı beklediği kentte umutlar bahar yağmurlarına ertelendi.

Belki de yüzde 40'lara varan verim kaybı olacak

Aksaray Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek, “Son 4-5 günlük yağışla beraber tarım arazilerimizde az da olsa insanları umutlandıracak bir kar yağışı oldu. Bu kar yağışımızın bize faydası çokta olmasa da soğuğa karşı yorgan vazifesi yapıp hububat tarlalarımızda soğuğa karşı biraz etkisi olacaktır, faydası olacaktır. İnşallah daha çok yağar. Kıraç arazilerde özellikle su miktarının artmasını sağlayacaktır. Bununla beraber bahar yağmurları artık bekleyeceğimiz en ciddi yağmurlar olacaktır. Şayet eğer bahar yağmurlarını da fazla alamazsak bu sene yoğun derecede, belki de yüzde 30-40'lara varacak verim kaybı oluşacaktır. Bu da hububatta büyük bir üretim alanı olan Aksaray için çok hoş olmayacaktır” dedi.

“Beyaz Altın” olarak nitelendirilen karın tarıma iyi gelmesi için en az 30-40 santim olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Zeybek, “İşte bu beyaz altın dediğimiz kar yağışımızın en az şöyle 25-40 santim olup arazide bir 15-20 gün kalması demek esas bizim istediğimiz yağış oranıydı. Fakat yine de damlasına şükür dememiz gerekiyor. Bu sene de inşallah kötü de olmazsa, bu şekilde atlatırsak seneye Allah kerim diyeceğiz sanırım” ifadelerini kullandı.

Yasin Can
 

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