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Aksaray'da düğün çıkışı feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da düğün çıkışı feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Aksaray'da düğün çıkışı feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde düğün çıkışı yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye otomobil çarptı. Kazada 54 yaşındaki Elmas Arslanhan hayatını kaybederken, kızı ve torunu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ç. (27) yönetimindeki 63 AFR 035 plakalı otomobil, yakınlarının düğününden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Arslanhan (54), kızı Çiğdem A. (34) ve torunu Adviye A.'ya (6) çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak Mehmet Ç. ile çarpmanın şiddetiyle refüje savrulan Elmas Arslanhan, kızı ve torunu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Elmas Arslanhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Çiğdem ve Adeviye A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hasan Ç. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tosun

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