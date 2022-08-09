Aksaray'da düğün magandalarına suçüstü baskın: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” projesi çerçevesinde yaptığı çalışmalara hızla devam ediyor. Belde ve köylerde gerçekleştirilen düğün ve diğer eğlencelerde meydana gelebilecek üzücü olayların önlenmesi amaçlı yapılan çalışmalarda ekipler 6 kişinin havaya ateş ettiğini tespit etti. 2 gün boyunca yapılan takiplerde düğünleri uzaktan takip eden jandarma ekipleri havaya ateş açılmasıyla düğün yerlerine operasyon yaptı.

Gerçekleştirilen ani operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, 'Gaz ve Ses Fişeği Atabilen Tabancalar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan 5 kişiye toplam 11 bin 780 TL, izinsiz düğün/nişan yapan 2 kişiye ise 'Emre Aykırı Davranıştan' bin 162 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde düğünlerini yapmaları için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

Yavuz Akkan