Aksaray'da düğün törenleri ile ilgili ek kararlar alındı

Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda Aksaray'da yapılacak düğün törenleri ile ilgili ek kararlar alındığını duyurdu.

Bakanlık genelgeleri ve kurul kararlarında belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla düğün törenlerinin yapılmasına izin verildiği belirtilen açıklamada gelinen aşamada Covid-19 salgını ile mücadelede virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması toplum sağlığının korunmasına yönelik kurulun düğün törenleri ile ilgili ilave kararlar alındığı yeni alınan tedbirler kapsamında il genelinde yapılan bütün düğün törenlerinin 2 saat içerisinde yapılacağı bildirildi.

65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılmalarının kısıtlanması ve anılan düğün törenlerinde gelin ve damat haricinde sahnede törene katılanların oyun oynamasının yasaklanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın alınan kararlar çerçevesinde eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanacağı, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Yasin Can

