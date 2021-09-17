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Aksaray'da düğün yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da düğün yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da düğün yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da sollamaya çıktığı esnada tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişiden 2'si hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da düğün yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Adana'ya bir yakınlarının düğün merasimi için giden Göksel Ç. (25) idaresindeki 34 CZS 788 plakalı Peugeot marka otomobil, önünde seyreden Fahri C. (45) yönetimindeki 47 PR 322 plakalı Mercedes marka tırı sollamak istediği esnada tırın dorsesine çarpıp orta şeritteki bariyerlere çarparak durdu.

Hurdaya dönen araçta yolcu konumundaki Fazlı Çıracı (52) ve eşi Ayşegül Ç. (45) hayatını kaybederken, sürücü ve araçtaki diğer yolcular Ceyda Ç. (20), Onur Ç. (26) ve Meltem D. (19) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledikten sonra yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Fazlı ve Ayşegül Çıracı'nın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Aile ve aile yakınları ile Adana'daki düğünleri için İstanbul'dan yola çıkan ailenin yakınlarının yarın dünya evine gireceği öğrenilirken, Adana'daki yakınlarına acı haber gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can - Yavuz Akkan
 

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