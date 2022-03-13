Aksaray'da eski cezaevinde yangın paniği

Yangın, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde bulunan eski cezaevinde meydana geldi. 1930 yılında yapılan ve tarihi bir geçmişi olan cezaevi yaklaşık 2 yıl kadar önce yeni yapılan cezaevine aktarıldı. Eski cezaevinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatı katına kadar ulaşırken mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevler içinde kalan eski cezaevi yangınına müdahale ederken polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma yaptı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın 2 saat süren çalıma sonucu tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can