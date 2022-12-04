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Aksaray'da içme ve tarımsal sulamada 6 ay kullanabilecek su miktarı kaldı

Aksaray'da içme ve tarımsal sulamada 6 ay kullanabilecek su miktarı kaldı
Aksaray'da içme ve tarımsal sulamada 6 ay kullanabilecek su miktarı kaldı

Aksaray Belediyesi, düzenlenen etkinlikte içme ve tarımsal sulamada sadece 6 ay kullanabilecek su kaldığını açıkladı. Kent merkezine getirilen hazine kutusundan çıkan suyun gelecek 50 yılın en değerli hazinesi olduğu belirtilerek, vatandaşlar su tasarrufu konusunda uyarıldı.

Aksaray Belediyesi, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde sıra dışı bir programa imza atarak, kent meydanına getirdiği hazine kutusuyla "Gelecek 50 yılın en değerli hazinesini" açıklayarak merak uyandırdı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda en değerli hazinenin açıklanacağını megafonla duyuran belediye görevlileri, tüm vatandaşların dikkatini çekti. Hazine kutusunun başına toplanan vatandaşlar merakla kutunun açılmasını beklerken, açılan kutudan gelecek 50 yılın en değerli hazinesi olarak su çıktı. Belediye yetkilileri, Aksaray'ın hem içme hem de tarımsal sulamada sadece 6 ay kullanabileceği su kaldığını belirterek, vatandaşları suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyardı.

Yasin Can

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