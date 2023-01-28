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Aksaray'da kazaya yardıma giden itfaiyeciler ölümden döndü

Aksaray'da kazaya yardıma giden itfaiyeciler ölümden döndü
Aksaray'da kazaya yardıma giden itfaiyeciler ölümden döndü

Aksaray-Niğde il sınırında yaşanan otobüs kazasına yardıma giden Aksaray Belediyesi itfaiye kurtarma aracı takla attı. Kazada 6 itfaiye görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray Güzelyurt Karayolu Selime Beldesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde ili sınırında yaşanan tur otobüsü kazasına yardım için yola çıkan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekibini taşıyan Salih K. (31) idaresindeki 68 BN 254 plakalı itfaiye kurtarma aracı, Selime Beldesi Kavşağı'na geldiğinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. İtfaiye kurtarma aracının ters döndüğü kazada, sürücü Salih K. ile itfaiye görevlileri Gaffar D. (24), Mustafa Şahin Y. (30), Mehmet Y. (29), Kadir Ş. (23) ve Muhammet Oruç E. (25) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

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