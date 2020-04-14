Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil tüpçü dükkanına girdi

Kaza, Şeyh Hamit Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şerif Ş. (45) idaresindeki 68 ABA 381 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tüpçü dükkânına girdi. Dükkanda kimsenin olmaması faciayı önlerken otomobil ve dükkanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Otomobil sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kazaya karışan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can