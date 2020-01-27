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Aksaray'da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist karantina altına alındı

Aksaray'da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist karantina altına alındı
Aksaray'da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist karantina altına alındı

Çin’de ortaya çıkan, kısa sürede birçok ülkede kendini gösteren ölümcül korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist Aksaray'da gözlem altına alındı.

Aksaray’da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist karantina altına alındı - Tıkla İzle

Olay, Aksaray'ın Sultanhanı İlçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray ve Nevşehir Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen Çinli turistlerin otobüsünde Çinli bir turist aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çinli turistin fenalaştığını ve aşırı ateşlendiğini gören tur otobüsünün şoförü hemen Sultanhanı İlçesine girerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda sağlık personeli koşa süre içerisinde fenalaşan turist ve beraberindeki 8 Çinli turisti ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çinli turistler burada korona virüsü şüphesi ile karantina altına alınarak tetkikler başlatıldı.

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