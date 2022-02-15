Aksaray'da lastikçi dükkanı alev alev yandı

Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2017 sokakta bulunan oto lastik dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Hakkı Tezcan (37) ısınmak için dükkandaki sobayı yaktı. Sobadan çıkan kıvılcımların dükkandaki lastiklerin üzerine sıçramasıyla yangın çıktı.

Üzerine kıvılcımların sıçradığı lastikler tutuşurken dükkan kısa sürede alev topuna döndü. Bir süre yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan dükkan sahibi ve elemanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 7 itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın diğer dükkanlara sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken kullanılmaz hale gelen dükkanda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yasin Can - Yavuz Akkan



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