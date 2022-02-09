Aksaray'da Mamasın Barajı buz tuttu

Aksaray'da yaklaşık 20 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kentin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajı'nın donmasına neden oldu.

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20'lere kadar düştüğü Aksaray'da barajın buz tutması ve çevresindeki ormanlık ve dağlık alanın tamamen beyaza bürünmesi görsel bir şölene sahne oluyor.

Drone ile görüntülenen buz tutan baraj ve çevresinin beyaz örtüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle çekilmeler yaşanan Mamasın Barajına da bu yıl yağan yoğun kar umut oldu.

Yasin Can

