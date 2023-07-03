Aksaray'da mutfak tüpü hortumu alev aldı: 4'ü çocuk 5 yaralı

Olay, Taşpazar Mahallesi 828. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin 1. katındaki dairesinde ikamet eden Afganistan uyruklu ailenin mutfaklarında kullandığı tüpün hortumu bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Alevler kısa sürede tüm mutfağı sararken o esnada mutfakta bulunan anne Sabza G.T. (28) ve çocukları M.K.T. (9), M. Y.T. (2), B. T. (3) ve M.T.(6) alevler içinde kaldı. Yangında yaralanan anne 4 çocuğunu da alarak dışarıya çıkarmayı başardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye

ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. El, yüz ve ayaklarından yanarak yaralanan anne ve çocukları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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