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Aksaray'da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı

Aksaray'da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı
Aksaray'da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı

Aksaray’da çaldıkları 5 otomobilden 2'sinin şaselerini değiştirip Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde satan 3 hırsızlık şüphelisi, polisin 96 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesinin ardından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 3 kişi sevke edildiği mahkemece tutuklandı.

Aksaray’da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da geçtiğimiz günlerde yaşanan otomobil hırsızlıklarıyla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin peşine düştü. 5 aracın çalınmasının ardından olay yerlerinde bulunan güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarının görüntüsünü aldı.

Toplam 43 güvenlik kamerasından 96 saatlik görüntüyü saniye saniye izleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Kamera görüntülerinde şüphelilerin soğukkanlı ve rahat tavırlarla aracı çaldığı ve düz kontakla aracı çalıştırıp götürmesi yer alıyor. Hırsızlık olaylarının ardından yapılan araştırmada şüphelilerin Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden geldiklerini ve çaldıkları 5 aracı ilçeye götürdüklerini belirleyen polis, yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Şereflikoçhisar ilçesinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.E. (43), B.Y. (17) ve T.Y. (16) isimli 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 3 şüpheli, sorgularının ardından çaldıkları araçların yerini söyledi. Polis ekipleri, 2 aracın şase numarasının değiştirilip Nevşehir ve Antalya'ya illerine satıldığını, diğer 3'ünün ise şüpheliler tarafından saklandığını belirledi. Bu kez de araçların bulunması için harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şaseleri değiştirilerek satılan 2 aracı ve saklanan 3 aracı bularak Aksaray'a getirdi.

Yasin Can

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