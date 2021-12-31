Aksaray'da otomobil refüje takla attı: 3 yaralı

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Kutlu köyüne giden Mehmet B. (48) idaresindeki 68 ED 074 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje takla attı. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Esfiyan B. (43) ve oğlu Kerem B. (4) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Esfiyan B.'nin durumun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yasin Can - Yavuz Akkan