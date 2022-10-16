Aksaray'da polis uzun namlulu silahlarla ‘şok' uygulama yaptı

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla birçok noktada eş zamanlı ‘şok' uygulama gerçekleştirdi. TEM ekiplerince uzun namlulu silahlarla güvenliğin sağlandığı uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruldu.

Durdurulan araçlarda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) POLCEP sistemi üzerinden yapıldı. TEM ekiplerince yapılan GBT sorguları POLCEP sistemi aracılığıyla eş zamanlı olarak savcılık tarafından takip edildi. Uygulamalar çerçevesinde sürücü ve yolcular huzur-güven ortamının sağlanması adına ekipler tarafından bilgilendirildi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.