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Aksaray'da polis uzun namlulu silahlarla ‘şok' uygulama yaptı

Aksaray'da polis uzun namlulu silahlarla ‘şok' uygulama yaptı
Aksaray'da polis uzun namlulu silahlarla ‘şok' uygulama yaptı

Aksaray’da Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri kentin birçok noktasında huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uzun namlulu silahlarla ‘şok’ uygulama gerçekleştirdi.

Aksaray'da polis uzun namlulu silahlarla ‘şok’ uygulama yaptı - Tıkla İzle

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla birçok noktada eş zamanlı ‘şok' uygulama gerçekleştirdi. TEM ekiplerince uzun namlulu silahlarla güvenliğin sağlandığı uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruldu.

Durdurulan araçlarda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) POLCEP sistemi üzerinden yapıldı. TEM ekiplerince yapılan GBT sorguları POLCEP sistemi aracılığıyla eş zamanlı olarak savcılık tarafından takip edildi. Uygulamalar çerçevesinde sürücü ve yolcular huzur-güven ortamının sağlanması adına ekipler tarafından bilgilendirildi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

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