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Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde tarlaya çaba yapmaya giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eskil ilçesi Karakol yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya çapaya işçi taşıyan Mustafa İ. (43) yönetimindeki 63 F 2107 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Yasemin İ. (39), Gülay İ. (15), Fatma İ. (13), Ömer İ. (6), İbrahim İ. (4), Zeliha A. (18), Halit A. (51), Müslim A. (19), Halime A. (13), İbrahim A. (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Can


 

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