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Aksaray'da trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı
Aksaray'da trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

Aksaray’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Ortaköy İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki kavşakta Hacı Mustafa K. (53) idaresindeki 06 GKH 18 plakalı hafif ticari araçla Ali E. (32) yönetimindeki 68 DY 088 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücüler ve Arife K. (50), Kadirhan K. (18), Gülizar E. (29), Şevval E. (7) ve Mevlüt E.'nin (4) durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralı olarak hastaneye getirilen Gülizar E. kazada yaralanan çocuklarını sorarak, “Bana çocukları gösterin çocukları. Çocuklarıma bir şey mi oldu” dedi.

Yasin Can
 

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