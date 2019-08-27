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Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı!

Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı!
Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı!

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara Karayolunun 35. kilometresi Acıpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Y. (38) idaresindeki 46 AY 068 plakalı otomobil, önünde seyreden Taner Y. (24) yönetimindeki 35 ALH 10 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan İbrahim K. (62), Necip Y. (40), E.A. (15), Fatih Y. (38), İsmail Y. (69), E.G. (17) ve Senanur A. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Yasin Can
 

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